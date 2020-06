Hija de Michael Jackson anuncia el lanzamiento de su primer disco musical

Paris Jackson, la hija del Rey del Pop, anunció a través de sus redes sociales que después de dos años trabajando en el proyecto musical, el próximo 23 de junio lanzará su primer disco junto a The Soundflowers, la banda que la joven artista conformó junto a su novio Gabriel Glenn.

“Estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes, y todo el apoyo y amor que has compartido con nosotros. Realmente espero que lo disfruten”, escribió la modelo en su cuenta oficial de Instagram.

Su primer EP estará conformado por canciones como ‘Your Look (Glorious)’, ‘Geronimo’ y ‘Notes On A Ghost’. “Comencé a escribir alrededor de los 13 cuando me compré una guitarra, pero realmente no comencé a compartirla o grabarla hasta que conocí a Gabriel”, agregó Paris.

Adicionalmente, la actriz habló sobre los productos publicitarios que estará lanzando para promover a su banda y reveló que los ingresos serán donados a las organizaciones Black Women Lead y al Black Voters Matter Fund, las cuales luchan en contra de la discriminación y el racismo.