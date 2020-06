Thanos está vivo según una escena eliminada de Endgame

Se piensa que la amenaza de Thanos llegó al fin después del final de Avengers: Endgame. Pero no habría sido así segúna una escena eliminada de la cinta de los hermanos Russo que adelantaría el regreso del villano. ¿De qué se trata?

Esta escena se da en el momento en el que Hulk se encuentra con La Anciana en uno de los múltiples viajes en el tiempo de los Avengers para recuperar las gemas del infinito. En esta escena eliminada todo transcurre diferente a como se contó en la gran pantalla.

"Si alguien muere, siempre morirá. La muerte es irreversible, pero Thanos no lo es", explica la hechicera. "Los que has perdido no están muertos, sólo han desaparecido de la existencia. Lo que significa que pueden ser devueltos. Pero eso no significa que sea barato", sentencia el personaje de Tilda Swinton en la escena eliminada.

Thanos aseguraba que era “inevitable” y al parecer su muerte también lo era es lo que se entiende de las palabras de la Hechicera. Es poco probable que esto suceda, pero hay una posibilidad abierta en el Universo Marvel.

La escena eliminada, que los hermanos Russo decidieron retirar de la versión cinematográfica, sugiere que alguien podría viajar en el tiempo y traer de vuelta a Thanos.