Datos sobre Ron Jeremy, el actor porno acusado de violación

Ron Jeremy es noticia luego de que fuera acusado y arrestado por violación a cuatro mujeres, aunque son más de una decena quienes han señalado al actor porno por de agresión sexual. La mayoría de estas acusaciones, según quienes denunciaron, se dieron en eventos o convenciones de la industria del porno e hicieron que Ron fuera vetado de las producciones.

Este actor siempre ha llamado la atención ya que su apariencia era muy diferente a la de los hombres que suelen aparecer en las películas de la industria. Ron empezó en la industria del porno gracias a una novia que estaba encantada con su “dotación”. Jeremy envió una foto a una productora llamada ‘Playgirl’ y ellos le ofrecieron hacer la primera pieza pornográfica.

Además de esto, Ron entró al mundo del cine para adultos porque quería ser actor del entretenimiento convencional y buscaba estar más cerca las producciones de Hollywood. Antes de comenzar su carrera en el cine, Ron fue profesor de niños con discapacidad.

Por otro lado, Ron ha aparecido en películas y varios programas de televisión. Su voz también ha sido usada para dibujos animados, fue personaje de un videojuego e hizo campañas de concientización para PETA. Siempre buscaba hacer cosas famosas que lo llevaran a tener más fama.

Ron también ha aparecido en más de 30 videos musicales con artistas como Mariah Carey, Insane Clown, Kid Rock, Sublime, Everclear, Guns and Roses, entre otros. Además, en 1995 lanzó su propia canción de rap llamada "Freak of the Week", tema que logró estar en el Top 100 de los Billboard y permanció allí durante 27 semanas.

Después de negar las acusaciones que por años le hicieron, ahora es la fiscalía del condado de Los Ángeles quien lo acusa de cuatro incidentes. Uno en el 2014 y otros tres que se habrían dado en West Hollywood, entre el 2017 y el 2019.