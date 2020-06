Jennifer Aniston revela cómo será el regreso de Friends

Jennifer Aniston y Lisa Kudrow se reunieron en el especial ‘Actors con Actors’ de Variety y contaron, brevemente, qué se debe esperar de la reunión especial que Friends tendrá próximamente. Kudrow expresó que “aún no saben nada” y que “parece” que la idea es que ellos también tengan varias sorpresas en el reencuentro.

Respecto a lo que los fanáticos pueden esperar, aseguraron que no saben si regresarán a sus icónicos personajes. “Sí. No sé si seré Phoebe”, agregó Lisa Kudrow. Aniston también habló sobre su conexión con Rachel. “No seré Rachel, pero a la vez sigo siéndolo en parte. No realmente, pero sí”, agregó.

El regreso de Friends estaba previsto para mayo, pero debido a la pandemia del coronavirus se aplazó el reencuentro por el que los fanáticos llevan esperando más de 15 años.