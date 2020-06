Stranger Things 4: "Será la temporada más grande y difícil"

Stranger Things 4 no llegará en la fecha que se tenía previsto, todo debido a la pandemia del coronavirus. Para hacer más llevadera la espera, Netflix ha lanzado un resumen donde los protagonistas hablan sobre la anterior entrega.

"Es la temporada más grande y la más difícil", aseguran Matt y Ross Duffer, creadores y showrunners. Según Gaten Matarazzo, "el desarrollo de los personajes ha florecido". Su personaje, Dustin, y sus amigos, ahora son "valientes, cariñosos, no son egoístas". Tal como señala Maya Hawke, los jóvenes "han crecido junto a su audiencia. Los niños que empezaron a ver Stranger Things han crecido, al igual que la serie y los actores", agrega.

Uno de los detalles de la serie es su diversidad, sobre todo en personajes femeninos. Sadie Sink descadó que “cada temporada han llegado nuevas chicas. Ha sido genial tener tanto poder femenino en el set", esto se refleja en la relación que tiene su personaje y el de Millie Bobby Brown, quien agregó que “se enseñan cosas mutuamente”.

Respecto a la cuarta temporada, se reveló que habrá, al menos, cuatro nuevos personajes de los que aún no se saben sus identidades. Al parecer y según fuentes, solo se habrían grabado dos episodios cuando la pandemia aplazó todos los planes. "La filmación parece que estará en marcha a finales de junio o julio, pero todavía no hay nada oficial para Stranger Things", afirma la página What's on Netflix.