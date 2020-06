“He estado deprimido. La meditación... me salvó la vida”: asegura J Balvin

J Balvin se unió a Deepak Chopra para lanzar un programa gratuito de 21 días de meditación que serán guiados por el médico indio y contará con las experiencias que ha vivido el artista paisa narradas por el mismo. En tan solo 20 minutos diarios, las personas podrán relajarse y aprender sobre esta práctica.

Según el cantante colombiano, después de haber padecido algunos problemas con su salud mental, encontró en la meditación un refugio que le salvó la vida. Además, manifestó que al tener tanto éxito muchas personas no creen que el haya pasado por este tipo de situaciones y considera que la mayoría de hombres no se atreven a hablar sobre depresión por miedo a perder su masculinidad.

“La salud mental es universal, porque no discrimina. Lo sé de primera mano porque lo he experimentado yo mismo. He sufrido de ansiedad. He estado deprimido. La meditación... me salvó la vida y, para mí, puede ser uno de los primeros pasos clave para lograr alcanzar el bienestar mental y espiritual”, expresó el cantante en un comunicado.

Adicionalmente, J Balvin reveló que al principio trató de abordar sus problemas yendo a consultas médicas y tomando medicamentos, sin embargo, aseguró que la meditación fue la clave para lograr sobrellevar los episodios de ansiedad y depresión que ha sufrido. Por esta razón, decidió colaborar con Chopra y ayudar a otras personas.