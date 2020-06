11 años sin Michael Jackson: 5 canciones para recordar al Rey del Pop

Ese 25 de junio, Jackson pasó a convertirse en un mito que sigue vivo a través del legado de sus canciones y por eso te recordamos algunas. Michael Jackson comenzó su carrera siendo un niño en The Jackson 5. Desde allí se sabía que él era y sería la estrella de la familia. Su fama llegaría en 1982 con ‘Thriller’, el LP más vendido de la historia.

Después llegarían ‘Bad’, ‘Dangerous’, ‘Blood on the Danc Floor’ o ‘Invicible’ que también serían aclamados por la crítica y Jackson demostraba que no tenía rival en el mundo del pop.

Cinco canciones para recordar a Michael Jackson:

THRILLER (1982)

Es considerado el primer videoclip en la historia del pop. Esta canción es pegadiza y va acompañada de un video y una coreografía que, aunque muchos traten de imitarla, nunca la han llegado a igualar.

BAD (1987)

Michael Jackson demostraba que también podía ser malo en los videos y este clásico no podía faltar en esta lista.

REMEMBER THE TIME (1992)

En este video se contó con Eddie Murphy y la supermodelo Iman. Unas imágenes que te transportaban al Antiguo Egipto con una letra del Jackson más romántico.

SCREAM (1995)

Este es el video más caro de la historia y fue dirigido por Mark Romanek. Jackson contó con la ayuda de su hermana Janet en el que ambos participaron.

GHOSTS (1996)

Jackson demostró que podía volver a unir el terror con estribillos pegadizos y este tema fue utilizado para un cortometraje que te dejará los pelos de punta.