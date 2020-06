Greeicy recordó los inicios de su relación con Mike Bahía con un divertido video en short

Greeicy Rendón es considerada como una de las mujeres más hermosas de todo Latinoamérica. Su increíble talento la ha convertido en una de las artistas más escuchadas del momento y gracias a su carisma, ha logrado convertirse en una de las más populares en redes sociales.

En los últimos días, la caleña se ha mostrado bastante nostálgica y ha compartido a través de sus redes sociales algunos recuerdos que tiene de su pasado, como el gracioso clip del detrás de cámaras de ‘Buscándote’, la primera canción que Mike Bahía compuso para ella y el primer video oficial que compartieron juntos.

“Dicen que recordar es vivir y ¡Sí! Lo he venido comprobando con recuerdos que han regresado por estos días. Vi esto y me sentí en ese día. Mike y yo llevamos casi 9 años y en este video llevábamos menos de un año. Me sentí como en esos días”, escribió la cantante junto al video en donde aparece ensayando sus movimientos con un hula hula.

Kim Kardashian genera críticas al mostrar su nueva figura

Danna Paola celebra su cumpleaños en medio de la cuarentena

En la grabación, Greeicy luce un look bastante diferente al de ahora, pues llevaba su cabello completamente negro y un corte sobre los hombros. Además, desde ese entonces ya dejaba con la boca abierta a más de uno, con un corto short y un top diminuto presumía su tonificado cuerpo en las playas del Caribe.