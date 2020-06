Dark: así se ven sus personajes si fueran gatitos

Faltan pocas horas para el estreno de la última temporada de Dark y saber el desenlace de la historia. Mientras llega, Netflix ha venido soltando algunos datos para entender la serie a la perfección y no perderse ningún detalle.

Todo lo que necesitas para entender la tercera temporada de Dark

Desde un resumen hasta un rap, la plataforma sabe que todos estamos esperando el final de Dark con muchas ansias. Ahora, desde la cuenta oficial de Netflix, han publicado un hilo con los personajes de Dark si fueran gatitos.

Para muchos son idénticos, ¿qué opinas?

Dark se podrá ver en Colombia, México, Ecuador y Perú a partir de las 3:00 AM del sábado 27 de junio. Venezuela, Chile y Bolivia tendrán disponible la serie desde las 4:00 AM del mismo día y en Argentina se estrenará a las 5:00 AM.