Mateo Carvajal confesó que casi se quita la vida

Recientemente, Mateo Carvajal manifestó en redes sociales la felicidad que sentía al poder estar de nuevo con su hijo después de varios meses sin verse y tras tener que llevarlo de nuevo con su mamá, Melina Ramírez, hizo un livestream en donde se sinceró y tocó algunos temas de su vida privada de los que jamás había hablado.

Sobre su relación actual con la presentadora, Mateo aseguró que se la lleva bastante bien con Melina y ambos están muy enfocados en lo que quieren para su vida por el bienestar de su pequeño Salvador. “Es un trabajo que estamos haciendo con todo el amor del mundo porque queremos simplemente lo mejor para él”, agregó el deportista.

Por otra parte, durante la misma transmisión en vivo, Carvajal sorprendió a sus seguidores al revelar que cuando tenía 20 años pasó por una fuerte depresión y hasta pensó en acabar con su vida.

“Una vez hablé con un amigo, muy pana, y le conté que estaba profundamente deprimido y que yo no quería vivir más; yo no quería nada. Tampoco sentía que tenía que estar aquí haciendo algo por alguien, no me importaba nada, ni mi familia. Entonces le dije: ‘Yo me quiero matar, yo estoy viviendo por vivir”, contó Mateo.

Ante su confesión, el amigo del deportista lo desafió a quitarse la vida, pero antes tenía que hacer lo que siempre había soñado en su vida. Las palabras del joven motivaron a Mateo y lo impulsaron a convertirse en el atleta de alto rendimiento que es en la actualidad.