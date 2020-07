Video de Greeicy en el hospital alarma a sus seguidores

Los fanáticos de Greeicy Rendón se preocuparon este jueves luego de que la cantante publicara un video donde aparece acostaba en una camilla, con tapabocas y diciendo cosas sin sentido.

A pesar del video, Greeicy envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores asegurándoles que todo se trató de un procedimiento médico y que la anestesiaron.

“Tranquilos, justo hoy tenía que hacerme un chequeo importante en el Colon y me anestesiaron... La verdad no me acuerdo de nada de esto, pero Mike Bahía me grabó”, escribió en la publicación.

Al leer esto, los seguidores le desearon lo mejor a Greeicy.