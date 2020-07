Así va la campaña para que eliminen los videos porno de Mia Khalifa

Hace 6 años, Mia Khalifa trabajó durante varios meses para los portales de Pornhub y BangBros haciendo videos para adultos. Recientemente, la modelo libanesa manifestó que su vida corre peligro y por esa razón, pidió a una de estas compañías que no siga promocionando el contenido sobre ella porque muchos creen que es reciente.

“Solo quiero que Bangbros deje de ponerme en peligro activamente promocionando mis videos de seis años como si fueran nuevos, haciendo que millones de personas piensen que todavía estoy activa. Las amenazas de muerte son emocionalmente paralizantes, no me he sentido segura incluso yendo sola a la tienda de comestibles en años”, expresó Mia.

Luego de explicar su situación a través de redes sociales, una usuaria, registrada como Kia Flowers, creó una petición en la página Change.org para “que se devuelvan sus nombres de dominio, que se eliminen sus videos y se discutan de manera justa en el tribunal los derechos de Khalifa, sin poner a la actriz en una profunda ruina financiera”.

Ante la petición de la modelo y la campaña que surgió en redes con el #JusticeForMia, BangBros comunicó por medio de su cuenta oficial en Twitter que haría una demanda formal en contra de Mia Khalifa por sus “declaraciones difamatorias y falsas”, además, la invitaron a que demuestre con pruebas que sus acusaciones son reales.

Aunque la exactriz porno no incitó este movimiento, se ha mostrado conmovida con el apoyo que ha recibido y decidió impulsar la petición que ya acumula más de 1,6 millones de firmas en la cual se insiste que la modelo corre peligro, ya que ha recibido amenazas de muerte por haber utilizado una yihad en uno de sus videos para adultos grabado en 2014.