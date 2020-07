Balcones de Santa Helena: se conoce la historia de la mujer que le grita a sus vecinos

Recientemente, una mujer residente del conjunto Balcones de Santa Helena, en Valledupar, se desahogó contra sus vecinos en medio de la crisis que se vive por el coronavirus.

Se imaginan vivir en Suiza y perderse este tipo de cosas? JAJAJAJAJAJAJAJAJA No puedo, NO PUE DO JAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/FqhrR2Omis — Jorge Torres 🏳️‍🌈 (@jorgitospn) July 1, 2020

La residente del conjunto tomó un parlante y un micrófono y en la mitad del conjunto lanzó varios madrazos contra sus vecinos. Uno de estos la grabó y el hecho se volvió viral.

“Qué pena arruinar las horas del almuerzo, a mí no me gusta arruinar horas especiales, no. Simplemente les quiero decir unas pequeñas palabras: para mí todos los residentes, sin excepción, todos los residentes de Balcones de Santa Helena son unos hijuep… Les doy las gracias por arruinarme la paz y la tranquilidad a través de todos estos largos años, porque desgraciadamente he tenido que vivir largos años en este conjunto. Hasta el día no he logrado recibir ni medio vaso de agua de ninguno de ustedes. Espero que algún día lo vayan a necesitar de mí”

Muchos se preguntaban en redes sociales cuál era el origen del disgusto de esta persona. Un usuario en Twitter, al parecer, logró saber qué pasaba con la señora que miles de personas vieron en redes sociales.

Según su relato, la mujer perdió todos sus ingresos por culpa del coronavirus y por tal razón decidió rebuscarse vendiendo cerveza y licores desde su casa. A sus vecinos no les gustó la idea y ellos, según el hilo compartido en Twitter, habrían llamado a la policía.

A la mujer la multaron y le quitaron lo que estaba vendiendo desde su casa y por tal razón se habría desahogado con sus vecinos.