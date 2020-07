Will Smith habría aceptado que su esposa tuviera un amante durante años

El rapero August Alsina reveló durante una entrevista con The Breakfast Club que tuvo un romance con Jada Pinkett por varios años y aseguró que Will Smith estuvo de acuerdo con la relación extramarital de su esposa. Según el joven cantante, en el 2015 conoció a la pareja por medio de su hijo mayor y así fue como se enamoró de la actriz.

“Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida... y me dio su bendición”, dijo August. Adicionalmente, confesó que se enamoró de Jada y que se entregó completamente a la relación que mantuvieron durante años.

El artista, de 27 años, confesó que decidió romper el silencio porque no quiere ser considerado como un hombre que daña hogares y agregó: “He perdido dinero, amistades y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo. Todo eso me destrozó. Probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda la vida”.

Luego de las revelaciones del rapero, los representantes de la famosa pareja desmintieron las declaraciones de Alsina y aseguraron que nada de lo que dijo es verdad, sin embargo, los seguidores de los actores aún esperan que se pronuncien personalmente sobre lo sucedido.