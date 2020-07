'Ay, DiOs Mío', lo nuevo de Karol G

Karol G estrenó este viernes ‘Ay, DiOs Mío!’, un tema que llega después de su éxito ‘Tusa’, con el cual rompió records y se convirtió en la canción latina más escuchada en Estados Unidos del 2020. Ahora la colombiana sorprende con el estreno de ‘Ay, DiOs Mío!’, junto a un video que seguramente subirá la temperatura.

El 2020 ha sido un gran año para la colombiana. Además de trabajar en su propia música, Karol G ha colaborado en múltiples sencillos durante el 2020. Apenas la semana pasada, Karol G apareció en el último álbum de Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon, (Dispara a las estrellas, Apunta a la Luna) en el tema, “Enjoy Yourself” (Disfrútalo).

A principios de este verano, Karol G se sumó a los Jonas Brothers para el tema “X” el cual interpretaron durante el especial de LeBron James, Graduate Together (Graduémonos Juntos) y en último episodio del programa de NBC, The Voice (La Voz).

Finalmente, esta semana, la cadena Univisión reveló la lista completa de nominaciones a Premios Juventud 2020, en la cual KAROL G está en segundo lugar como la artista con el mayor número de nominaciones, además de ser la artista femenina más nominada.