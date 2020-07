Por infidelidad a Will Smith aseguran que "el amor no existe"

Durante un nuevo capítulo de ‘Red Table Talk’, un espacio de Jada Pinkett, esposa de Smith en la red social Facebook, la pareja decidió aclarar los rumores que estaba girando en torno a la infidelidad de la mujer con el cantante de 27 años August Alsina.

Jada Pinkett, aseguró frente a las cámaras que efectivamente estuvo involucrada con el rapero, pero que fue en un momento en el que se encontraba separada del protagonista de ‘El príncipe del rap’.

Momentos previos a que Jada Pinkett confesara todo lo ocurrido, Will Smith inició diciendo unas palabras:

“Decidimos que íbamos a separarnos por un periodo de tiempo para que tu pudieras descubrir cómo hacerte feliz y yo, cómo hacerme feliz”

Luego de las palabras del actor, su esposa empezó a narrar cómo empezó su relación con Alsina, que se acercó a su familia para lograr controlar algunos de los problemas mentales que estaban afectando su vida:

“Comencé una amistad con August, y realmente nos volvimos muy amigos […] Desde ahí [la separación] y mientras el tiempo avanzó, me metí en otro enredo con August”.

Pinkett también aseguró que ya no tiene contacto con Alsina.

Finalmente, la pareja aclaró que no es cierto que Smith haya aceptado la relación extramatrimonial como Alsina lo comunicó recientemente y que su relación se encuentra bien.

Como era de esperarse, las redes sociales no dejaron de lado lo ocurrido y se solidarizaron con Will Smith, asegurando que “el amor no existe”.

