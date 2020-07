Abogado aparece en ropa interior en plena audiencia virtual

En época de pandemia son muchas las labores que han tenido que hacerse de manera digital, entre ellas están las audiencias judiciales. Como ya ha sucedido en otros casos, un hecho curioso pasó mientras un abogado mexicano participaba en una audiencia junto a una juez y otra mujer.

La diligencia marchaba normal hasta que el hombre, en un descuido, se mueve y se logra ver que estaba asistiendo a la audiencia sin pantalones. En las cámaras quedó grabado cuando su computador enfoca que solo llevaba puesta una camisa y abajo estaba en ropa interior.

Al ver esto, la juez y la otra mujer se sorprenden y le dicen que no lleva pantalones, además de recordarle que respete ya que se encuentra en una audiencia. El abogado no quería quedar mal y finge no saber de qué se trata lo que le dicen. A pesar de esto, es claro que no llevaba pantalones.