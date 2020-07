Sebastián Yatra y su foto completamente desnudo que calienta las redes

Sebastián Yatra ha llamado la atención de sus seguidores al publicar una foto completamente desnudo en su cuenta de Instagram. O al menos eso parece ya que no se ve ningún rastro de ropa en la imagen que se ha vuelto viral.

"¿Qué tengo que hacer pa que te vuelvas mi mujer? ... (alguien me hackeó el teléfono)", escribió el cantante en la publicación. Los halagos no se hicieron esperar: "tu hackeaste mi corazón", "Señor se me cae la tanga", fueron algunos de los comentarios que le dejaron al colombiano.

Recientemente, Yatra lanzó su colaboración con Danna Paola "No Bailes Sola", canción que confirma que venían trabajando en un tema y no tenían una relación más allá de amigos, como muchos llegaron a comentar o suponer después de su ruptura con TINI.