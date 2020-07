"Me imagino a Yatra llorando" le comentan a TINI por sensuales fotos

Tras el lanzamiento de su nueva colaboración junto a KHEA, Tini ha vuelto a llamar la atención de sus seguidores con una serie de sensuales fotos que hacen parte del video de 'Ella dice'.

Las imágenes fueron publicadas momentos antes de que Yatra también mostrara una foto donde no tiene nada de ropa. Los comentarios no demoraron en llegar y en uno de los más destacados mencionan a su ex.

Sebastián Yatra y su foto completamente desnudo

"Me imagino a Yatra llorando", expresó un seguidor de TINI. La cantante hizo caso omiso a este comentario ya que el resto fueron halagos donde se exaltaba la belleza de la cantante.

La publicación superó el millón de ‘me gusta’ y fue tendencia durante varias horas en redes sociales.