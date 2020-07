Zack Snyder revela detalles de su Liga de la Justicia

Tras varios años de intensa campaña en redes, los fans de DC finalmente han conseguido lo que querían. La versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia se estrenará en HBO Max el próximo año. Sin embargo, la versión cinematográfica del filme se estrenó en 2017, y desde entonces el Universo DC ha seguido expandiendo. ¿Cómo encaja ahora el Snyder's Cut con el resto de películas de la franquicia?

Películas como Aquaman, Shazam o la próxima Wonder Woman 1984 se han estrenado o estrenarán después de Liga de la Justicia, y por muchos retoques y añadidos que el director tenga pensados para el Snyder`s Cut, el filme tiene que seguir encajando con las otras entregas del DCEU. El cineasta abordó éste problema en una reciente entrevista con Beyond the Trailer.

"Para mí, en cuanto a dónde encaja la película, realmente diría que empieza a representar su propio camino", explicó Snyder. "Ahora está algo separada de lo que yo diría que es la continuidad del DCEU. Creo que en ese aspecto es divergente. El poder de DC, y una de sus fortalezas, es ese concepto de multiverso".

Snyder continuó explicando que Warner tiende a dar prioridad a la visión que uno u otro cineasta tiene de los personajes, dejando que cuenten sus historias, antes de influir en las narrativas. "Es una gran tradición en la narrativa de los cómics, y ha funcionado con todos estos increíbles personajes", continuó.

EL SNYDERVERSE

"En cuanto a Liga de la Justicia, una vez escuché a alguien decir 'oh, estás entrando en el Snyderverse'. Y francamente, esa es la noción de lo que verás en Justice League, Batman v Superman y El Hombre de Acero. Hay continuidad en esas tres películas. Realmente, mi enfoque principal es satisfacer esa estructura narrativa y continuar esa historia", sentenció Snyder.

En éste aspecto, el director se refiere a que lo que pase en su versión de Liga de la Justicia no afectará ni a las películas ya estrenadas de DC ni a los próximos proyectos. Es decir, se podría considerar algo así como una versión alternativa de la cinta original, existiendo por sí misma, sin perjudicar a la ya de por sí compleja estructura del DCEU.

Liga de la Justicia Snyder's Cut llegará a HBO Max en algún momento de 2021.