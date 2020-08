¿Cómo ver El Chavo y más programas de Roberto Gómez Bolaños?

El Chavo, El Chapulín Colorado y todos los programas de 'Chespirito' salieron del aire desde el 31 de julio. Todo se debe, al parecer, por un problema de derechos entre Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaños.

Los fanáticos de la icónica serie no encontraron este fin de semana los programas del fallecido actor mexicano, que sin duda marcó toda una generación.

Florinda Meza se pronunció en su cuenta de Twitter y lamentó la decisión. "Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", expresó la actriz mexicana.

Pero, aunque el programa no se pueda ver en los canales tradicionales, hay una alternativa para disfrutar de El Chavo y más programas de Chespirito. En YouTube están alojados varios capítulos de la serie.

Por otro lado, hay un canal oficial llamado 'Chespirito y sus amigos' que le recordará momentos icónicos de El Chavo y los programas de Roberto Gómez Bolaños.