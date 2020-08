The Umbrella Academy: ¿Qué viene en la temporada 3?

The Umbrella Academy: Los hermanos Hargreeves deben reunirse en noviembre de 1963 para evitar, otra vez, el Apocalipsis. Desperdigados en diferentes años de la década de los 60, es, de nuevo, la historia de Vanya la que influye en esta segunda temporada y que puede influir en lo que suceda en la tercera.

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

Vanya acaba en la casa de Sissy, su hijo Harlan y su marido Carl, un hombre con problemas con el alcohol y dueño del rancho en el que vive la familia. Después de que Sissy atropelle a Vany, esta le acoge en su casa, puesto que padece amnesia. Convertida en la baby-sitter de Harlan, un accidente provoca que Vanya le acabe transfiriendo parte de sus poderes al niño.

Esto acaba siendo una de las tramas más importantes de la segunda temporada, así como también una de las historias inéditas, ya que Sissy, Ray, los suecos antagonistas y el propio Harlan no aparecen en los cómics originales, pese que el segundo volumen de la novela gráfica se titula 'Dallas'.

En esta temporada, Vanya y Sissy acabarán viviendo un amor prohibido, pese a imaginarse como una familia feliz, el marido de Sissy no tarda en arruinar esos sueños, provocando que Harlan huya hacia el bosque, donde cae en un lago. Vanya le salva la vida utilizando sus poderes, pero sin querer, le transfiere parte de sus habilidades, al revivirle.

Es un poder que no había aparecido hasta el momento y que se vuelve importante cuando Vanya y Harlan se separan y ella es detenida por el FBI, acusada de ser una espía rusa. Cuando el FBI comienza a torturar a Vanya, Harlan siente el mismo dolor, provocando que su padre reciba la bala de un disparo de manera accidental.

Ben consigue liberar a Vanya, pero eso no impide que los poderes que tiene Harlan comiencen a descontrolarse por toda la granja. La joven interpretada por Ellen Page y el resto de sus hermanos van al rescate, ya que sus poderes pueden llamar la atención de The Handler, que al final llega. Consiguen derrotarla, pero Vanya no logra recuperar todos los poderes que le transfirió a Harlan.

Al final de la serie, puede verse al niño utilizando poderes telequinéticos para hacer flotar sus juguetes en el aire, mientras Sissy conduce rumbo a Nuevo México.

No queda claro cómo de importante será esto para la tercera temporada, pero sí es evidente que tendrá que explicarse sus consecuencias. Habrá que esperar para saber más sobre el destino de Harlan, pero, sin duda, expectación ya hay.