Funko lanza nueva colección inspirada en la ‘Casita de Terror’ de Los Simpson

Desde el próximo mes de octubre estarán disponibles las nuevas figuras de la compañía Funko Pop!, que están inspiradas en la popular ‘Casita del Terror’ de Los Simpson, que cada año sorprende a sus seguidores con capítulos de temática escalofriante.

Un total de 10 personajes que han hecho parte de los especiales de la ‘Casita de Terror’ harán parte de la nueva colección de figuras, que quieren hacer parte de las colecciones de los millones de fanáticos de la familia amarilla residente en Springfield.

Personajes como Devil Flanders, Donut Head Homer, Witch Marge, Zombie Bart y Vampire Krusty ya están disponibles en preventa, cada uno por un valor total de 13 dólares más gastos de envío.

Si quieres un Funko de ‘La Casita de Terror’ debes apurarte porque se espera que la colección se agote rápidamente, para darle espacio a otras que vendrán en el futuro y en las que ya está trabajando la compañía.

El próximo 25 de octubre se emitirá los nuevos episodios del especial de Halloween, en que harán parodias de Toy Story, Spider-Man: Into the Spider-Verse y Be Kind Rewind.