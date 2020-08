Lady Gaga será uno de los platos fuertes de los MTV Video Music Awards 2020

Lady Gaga, uno de los grandes iconos de la música pop, será una de las artistas que actúe en los MTV Video Music Awards de este año. Así lo ha anunciado la organización. La polifacética artista regresa al escenario de los VMAs tras siete años de ausencia y lo hará con una actuación en la que tendrá un medley de su más reciente álbum, 'Chromatica'.

La diva neoyorquina, que aspira a nueve candidaturas, incluidas las de mejor vídeo del año y mejor canción del año por 'Rain on Me', se suma así a J Balvin, Doja Cat, BTS, Roddy Ricch, The Weeknd, Maluma y CNCO, ya confirmados para uno de los grandes eventos musicales del año.

Los #VMAs 2020 estarán presentados por la actriz Keke Palmer ('Estafadoras de Wall Street') y celebrados en distintas localizaciones exteriores de la ciudad de Nueva York el domingo 30 de agosto a las 20:00 hora local. El show podrá verse en España, en directo y en exclusiva durante la madrugada del domingo 30 al lunes 31 de agosto a partir de las 01:00 horas en MTV.

Hasta el domingo 23, los fans podrán votar a sus artistas favoritos entre las 15 categorías sin distinción por género de los premios, entre los que se incluyen Vídeo del año, Artista del año, Mejor actuación en cuarentena y muchos más. Solo hay que visitar www.mtv.com/vma/vote. Por otro lado, la categoría de Mejor artista revelación permanecerá abierta hasta el mismo momento de la emisión de los VMA.