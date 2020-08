Liam Hemsworth no soporta más a Miley Cyrus

Liam Hemsworth y Miley Cyrus fueron una de las parejas más polémicas. Duraron toda una década y en el 2018 decidieron casarse, aunque ya sabemos el final de esta relación. Muchos culpan a Miley por el fin de la relación, ya que el actor siempre quiso tener una vida bajo perfil, de hogar y hasta ser papá. Por su parte, Miley tenía deseos de independencia y mucha más libertad, por lo que terminó el matrimonio con el actor cuando solo tenían ocho meses de casados.

Aunque cada uno vive por su lado, Miley no ha dejado de dar declaraciones sobre su exesposo. En medio de la promoción que le ha hecho a su más reciente sencillo, ‘Midnight Sky’, Cyrus expresó en el podcast “Call Her Daddy” que Liam fue la persona con la que perdió su virginidad, pero mantuvo el secreto para no sentirse “fracasada”.

Al parecer, las declaraciones de Miley no cayeron muy bien en Liam. Según US Weekly, una fuente les reveló que el protagonista de Los Juegos del Hambre considera que la cantante “habla demasiado del pasado” y “tiene una muy baja opinión sobre Miley”. Esto, según la fuente, porque al actor le dolió mucho que la actriz siguiera adelante con sus nuevos intereses amorosos al poco tiempo de terminar el matrimonio.

Liam ha mantenido su vida más privada, rodeado de su familia. Según la fuente, para el actor es una vergüenza que Miley haya revelado ciertos aspectos privados de la relación que tuvieron.