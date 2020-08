“Soy el típico man que le cae a todas las viejas”, el polémico video que se volvió viral

Se volvió viral en las redes sociales un video de la popular red social TikTok, en el que un joven personifica al “típico hombre coqueto que le cae a todas las mujeres”.

En las imágenes, subidas y compartidas en la aplicación por el usuario ‘josrova2’, el joven recrea lo que sería una conversación entre él y una joven desconocida a la cual le quiere “caer” y hablar.

Con frases como “Noté que me estabas viendo desde hace rato y quise saludar”, “Con esa mirada encantadora quién no cae a tus pies” y “La vieja con la que estaba ahorita era una amiga de mi hermana”, ‘josrova2’ le da vida a lo que él considera un hombre coqueto, algo que no cayó muy bien dentro de las usuarias de Twitter.

De las pocas cosas que no extraño de salir a rumbear, es encontrarme con manes así de pelmazos🤡 pic.twitter.com/KQ8exfxMjh — Canela en Rama. (@TatianaAponte13) August 17, 2020

El video se volvió rápidamente viral, algo que hizo que varios usuarios que lo compartieron pensaran que se trataba de una realidad, sin embargo, Joan Romero, dueño de la cuenta de TikTok, publicó una explicación en el que asegura que todo se trató de un ‘POV’.

De acuerdo con ‘josrova2’, un POV es una personificación de un hecho real muy exagerado, una tendencia muy popular en TikTok, además aseguró que él no se comporta así en la vida real y que solo se trató de una actuación.