¡Hermosa! Así se veía Florinda Meza en su juventud

Hace poco los programas de Chespirito como ‘El chavo del 8’ dejaron de salir al aire debido a que no se llegó a alguna negociación entre la cadena televisiva ‘Televisa’ y el grupo Chespirito. Florinda Meza comentó que no fue convocada a estas reuniones y mencionó a través de su Twitter:

"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente".