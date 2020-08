Paris Hilton rompe el silencio y revela que fue abusada

La millonaria dueña de Hoteles Hilton revelará en su nuevo documental algunos secretos que ha mantenido durante más de 20 años.

Paris Hilton, de 39 años, dará detalles de las torturas físicas y verbales que recibió cuando tenía 17 años y fue internada por sus padres en una institución en Utah, Estados Unidos.

Durante una entrevista con el medio People, la empresaria confesó que los abusos que recibió en el internado Provo Canyon le generaron mucho dolor mental, emocional y físico, que difícilmente pudo superar:

Mientras Paris vivía en el hotel Waldorf Astoria de la ciudad de Nueva York con sus padres Rick y Kathy Hilton, y sus hermanos menores: Nicky de 36 años, Barron de 30 y Conrad de 26, la millonaria empezó a comportarse de manera rebelde, motivo por el cual sus padres decidieron internarla:

“Mis padres eran tan estrictos que me dieron ganas de rebelarme. Me (castigaban) quitándome mi teléfono celular o mi tarjeta de crédito, pero no funcionó. Aun así, me salía de mi cuarto sola".