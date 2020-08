Mujer de 20 años asustó a trabajadores de funeraria cuando 'resucitó'

Asustados quedaron los trabajadores de una funeraria en Detroit, Estados Unidos, luego de que una joven de 20 años que había sido declarada muerta unas horas antes empezara a respirar.

Mira También: HOMBRE SIN TAPABOCAS FINGE SER UN PERRO PARA QUE NO LO MULTEN

De acuerdo con ABC News, los trabajadores de la funeraria James H. Cole enviaron a la joven a un hospital luego de que notaran que estaba con vida.

A través de un comunicado, la funeraria contó lo sucedido: “Si bien es nuestra práctica no comentar sobre investigaciones abiertas, podemos confirmar que el domingo 23 de agosto de 2020 recibimos una llamada para recoger a una mujer de Southfield que había fallecido… A su llegada, nuestro personal confirmó que estaba respirando y llamó a emergencias”.

La joven, cuya identidad no ha sido revelada, fue declarada muerta el pasado 23 de agosto a las 7:34 a.m. y de acuerdo con el jefe del Departamento de Bomberos de Southfield, Johnny L. Menifee, la mujer no respiraba cuando llegaron al lugar:

“Los paramédicos realizaron resucitación cardiopulmonar y otros métodos para revivirla durante 30 minutos. Dadas las lecturas médicas y el estado de la paciente, se determinó en ese momento que no presentaba señales de vida”.

La mujer no presentaba signos de violencia, motivo por el cual su cuerpo fue enviado a sus familiares, que posteriormente la entregaron a la funeraria en la que “resucitó”.