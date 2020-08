Natalia Barulich rompe el silencio sobre la polémica entre Maluma y Neymar Jr

Luego de que en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación se hablara de un posible problema entre Maluma y el futbolista Neymar JR a causa de Natalia Barulich, la modelo decidió explicar por qué su relación con el colombiano llegó a su fin.

Anteriormente, la modelo de origen cubano-croata ya había expresado que Maluma no la hacía feliz, sin embargo, luego de que se viralizara el video de Neymar cantando Hawái y que el colombiano cerrara la cuenta de Instagram por 24 horas, Natalia Barulich decidió conceder una nueva entrevista a un podcast en el que dio detalles de su ex relación:

“Significa que yo estaba dando un 100 % y sólo estaba recibiendo un 20%, diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”.

Barulich, que reveló que para ella “la relación fue muy toxica”, aseguró que no extraña a Maluma y que actualmente se encuentra viviendo una nueva etapa de su vida.

A pesar de que Maluma explicó en un en vivo que no tiene ningún problema con el futbolista y que la canción ‘Hawái’ no es para su exnovia, esta novela no ha llegado a su fin, pues recientemente la modelo publicó una foto en la que le preguntó a sus seguidores “¿Quién quiere conocer la historia real?”.

La publicación de la modelo generó todo tipo de reacciones de sus seguidores, quienes esperan que Barulich confiese todo.