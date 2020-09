¿Triángulo amoroso? La nueva novia de Brad Pitt está casada

En las últimas semanas se confirmó que Brad Pitt se encontraba en una nueva relación con la modelo alemana Nicole Poturalski, quien es 29 años menor que el actor.

Ambos fueron vistos en el aeropuerto de Le Bourget, Francia, rumbo a la mansión donde el actor se casó con Angelina Jolie en el 2014.

Pero un nuevo dato salió a la luz sobre la reciente relación del actor de 'Once Upon a Time in Hollywood'; resulta que su novia se encuentra casada con el empresario gastronómico Roland Mary, con quien sostiene una relación abierta desde hace ocho años.

Mary es reconocido por tener importantes negocios gastronómicos en Berlín, a los que han asistido celebridades como Madonna, Barack Obama y Hugh Jackman; de hecho, se especula que Brad Pitt pudo haber conocido a Poturalski en uno de los restaurantes de Roland.

Hasta el momento, el empresario no ha querido pronunciarse al respecto. Sin embargo, un conocido de Mary afirmó en el Daily Mail que a Ronald "no le interesa la negatividad ni los celos. Todavía están casados, pero se podría describir como un 'matrimonio abierto'.

Roland Mary ha estado casado varias veces y tiene cinco hijos, entre los que se encuentra Emil, el niño de 7 años que tuvo con Nicole Poturalski.