Miley Cyrus revela secretos de su polémica separación con Liam Hemsworth

Durante una entrevista con el podcast The Joe Rogan Experience, la cantante y actriz Miley Cyrus decidió romper el silencio y hablar de algunos detalles sobre su divorcio con el actor australiano Liam Hemsworth, con quien terminó hace más de un año.

Mira También: "ESTUVE EN MÚLTIPLES RELACIONES ABUSIVAS": PARIS HILTON

En la conversación la artista aseguró que la manera en la que los medios y las redes sociales manejaron su separación la incomodó mucho, pues la hicieron quedar como la mala de la historia:

"Recientemente pasé por un divorcio muy público que apestó, fue un asco por cómo se habló del tema. Me sentí como la villana, y me representaron como la persona que tiene la culpa de las desgracias ajenas cuando no era así. Nadie me conoce ni sabe cómo llevo las cosas. No se trata de él o de mí, se trata de que éramos una pareja que se amaba con mucha intensidad y que ocho meses después descubrimos que no nos amábamos tanto como pensábamos, eso puedo aceptarlo, pero lo que no puedo aceptar es ser la villana y todas esas historias sobre nuestra relación”.