Así se ve en la actualmente Paty, la niña que le gustaba al Chavo del 8

Han pasado 42 años desde que la psicóloga Ana Lilian de la Macorra le dio vida a ‘Paty’, el recordado personaje del que se enamora El Chavo del 8 durante una temporada del "programa número uno de la de la televisión humorística".

Mira También: ¡HERMOSA! ASÍ SE VEÍA SALMA HAYEK A SUS 20 AÑOS DE EDAD

Ana Lilian de la Macorra, que no volvió a darle vida a otros personajes, interpretó a la tierna niña que llegó a la vecindad robándose los corazones de ‘El Chavo’ y ‘Quico’, y despertando la envidia de la ‘Chilindrina’.

La llegada de Ana Lilian de la Macorra al ‘Chavo del 8’ no fue buscada, pues ella no se dedicaba a la actuación y hacia parte del equipo de producción del programa, sin embargo, en una ocasión, luego de un casting fallido, Chespirito le pidió que interpretara a Paty:

"Trabajaba en el programa, trabajaba en la producción. Cuando necesitamos que alguien hiciera el papel de Paty, no encontrábamos quién. Chespirito y Enrique Segoviano me dijeron 'Ana, hazlo tú'. Y yo 'No, yo no soy actriz'. Y bueno, lo hice".