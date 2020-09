Tekashi 6ix9ine se compara con Tupac y las redes sociales no se lo perdonan

Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi 6ix9ine, ha generado polémica en las redes sociales luego de que se comparara con el fallecido rapero Tupac Shakur.

Hernández, que fue enviado a prisión el año pasado por violencia doméstica y mantener relaciones sexuales con menores de edad, fue dejado en arresto domiciliario desde abril de este 2020 luego de que testificara contra todos sus cómplices en la pandilla Nine Trey Bloods y la situación por la pandemia del coronavirus hiciera que diferentes presos de Estados Unidos salieran de las cárceles.

Luego de que Tekashi 6ix9ine fuera enviado a su enorme mansión para cumplir su condena, el rapero se ha burlado de la ley y de sus excompañeros de pandilla lanzando nuevas canciones y mostrando a través de las redes sociales la ostentosa vida que lleva.

Durante una entrevista con The New York Times, el rapero aseguró que entre él y Tupac no existen diferencias, pues el fallecido rapero también tuvo un pasado problemático:

“¿Por qué condenaron a Tupac? ¡Por violación! ¿Y la gente lo ama o lo odia? ¡Lo ama!”

La comparación no solo quedó al nivel personal, pues Tekashi aseguró que musicalmente también se parece a Tupac: