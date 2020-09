Dulce María cuenta lo emocionada que está por la llegada de su primer bebé

Dulce María fue una de las protagonistas de la famosa serie ‘Rebelde’ y ex integrante del aclamado grupo ‘RBD’. Actualmente, la hermosa pelirroja está experimentando su primer embarazo y habló de ello con la revista HOLA! USA:

“Ya voy casi por los seis meses. Una vida es un milagro es una bendición siempre, pero obviamente, no creo que nadie planeé embarazarse en plena pandemia. Y cada quien es diferente; yo tengo amigas que hasta baby showers hacen, están tranquilas”, dijo.

A pesar de las condiciones, la intérprete ha tratado de tener la mejor actitud:

Dulce afirmó que, aunque antes era una mujer espiritual, ahora su espiritualidad se ha intensificado:

“Últimamente me he acercado muchísimo a Dios, ahora sí que me he encomendado a él”.