"Hemos decidido que tienes que morir": Sharon Osbourne recuerda cuando su esposo intentó matarla

El pasado 8 de septiembre se estrenó el nuevo documental del exvocalista de Black Sabbath 'The Nine Lives of Ozzy Osbourne' ('Las nueve vidas de Ozzy Osbourne'), en el que el músico y su esposa revelan algunos de los duros y desagradables momentos que han vivido durante su relación.

Sharon Osborune recordó durante el documental el impactante episodio en el que su esposo intentó estrangularla mientras se encontraba bajo los efectos de alucinógenos:

"No tenía idea de quién se sentó frente a mí en el sofá, pero no era mi esposo. Solo me dijo: 'Hemos tomado la decisión de que tienes que morir'".

La mujer de 67 años agregó que cuando el músico se abalanzó sobre ella lo primero que hizo fue apretar el botón de pánico que afortunadamente se encontraba cerca de ella en ese momento:

"Sentí las cosas en la mesa y sentí el botón del pánico y lo apreté. Lo siguiente que recuerdo es que los policías estaban allí".

En el documental, Ozzy Osbourne aseguró que de ese doloroso momento solo recuerda que despertó en un calabozo de la localidad de Amersham:

"Le pregunté al policía: '¿Por qué estoy aquí?'. Y él respondió, '¿Quieres que te lea el cargo?'. Así que leyó: 'John Michael Osbourne, has sido arrestado por el intento de asesinato de Sharon Osbourne'".

De acuerdo con Sharon, que retiró todos los cargos en contra de su esposo, el músico "se asustó de sí mismo" y empezó un proceso de rehabilitación para lograr superar la adicción a las drogas.