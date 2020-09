Novio de Daniella Álvarez responde si tiene relaciones con la colombiana

Luego de que el novio de la presentadora y modelo Daniella Álvarez les dijera a sus seguidores que le realizaran preguntas a través de las historias de Instagram, Lenard Vanderaa contestó algunas de las dudas que tienen las personas en torno a su vida, la colombiana y la relación que comparten juntos.

En las respuestas, Vanderaa dejó los tabúes de lado y contestó algunas de las preguntas de sus seguidores, las cuales estaban un poco subidas de tono.

Uno de los seguidores de Vanderaa en la popular red social le preguntó si actualmente mantenía relaciones sexuales con Daniella Álvarez:

Al ver la pregunta, el hombre aseguró que debía editar la historia para que sus suegros no la vieran y posteriormente contestó:

“Esos son preguntas privadas, pero te la voy a responder. Primero te voy a decir que me va a tocar editar esta historia para que no la vean mis suegros, porque imagínate yo hablando de su hija aquí en redes. Pero por supuesto que tengo con Dani, o sea, ¿por qué no iba a tener?”.