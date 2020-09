"Me importa una mierda": Noel Gallagher se niega a usar tapabocas

Durante una entrevista en The Matt Morgan Podcast, el músico inglés Noel Gallagher, conocido por ser el guitarrista de Oasis, recordada banda que realizó junto a su hermano Liam, aseguró que ya no usará más tapabocas:

"No llevo máscara, no. Todo esto es una mierda. Todo el asunto es una tontería. Se supone que debes usarlos en Selfridges (un centro comercial), pero puedes ir al pub y estar rodeado de cada maldito idiota. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, 'oh, en realidad no tenemos el virus en los pubs pero lo tenemos en Selfridges".

Inglaterra anunció recientemente nuevas regulaciones que limitan la cantidad de personas que se reúnen a no más de seis después de que aumentaron los casos de COVID-19, sin embargo, los pubs y restaurantes todavía están abiertos.

El músico no entiende por qué en algunos lugares es obligatorio el uso de tapabocas y en otros no:

"Iba a ir a Manchester la otra semana y un tipo me dijo: '¿Puedes ponerte la mascarilla? Porque la policía de transporte subirá y te multará con mil libras, pero no tienes que ponértela si estás comiendo'. Así que estaba diciendo: 'Oh, claro, este virus asesino que está barriendo el tren vendrá y me atacará, pero si me ve comiendo un sándwich me dejará en paz y me preguntará: '¿Estás almorzando?"

A pesar de que el periodista y entrevistador le explicó al músico que el uso de tapabocas es la medida que más reduce el contagio de coronavirus, el músico insistió en que nadie debería obligarlo a usarlo o no, algo que es falso durante una pandemia:

"Escúchame, no es una ley. Ahora nos están quitando demasiadas jodidas libertades".

El polémico Noel aseguró que ha tenido varios inconvenientes por no usar el tapabocas pero que le importa “una mierda”:

"Me importa una mierda. Elijo no usarla y si contraigo el virus, lo tengo yo y nadie más. Si todos los demás idiotas llevan una mascarilla no se la quitaré, y si la tengo, no me la quitarán. Creo que es una tontería".

Aquí la entrevista: