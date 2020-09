Tener sexo al aire libre, la nueva recomendación para evitar contagios de coronavirus

La Agencia de Salud Pública de Barcelona publicó una serie de recomendaciones para que las personas puedan tener relaciones sexuales de forma segura durante la pandemia generada por el coronavirus.

A pesar de que no está comprobado de que el virus se transmita a través del sexo, si es posible contagiarse por vía respiratoria o la saliva, razón por la que se recomienda "no besar ni intercambiar saliva con personas con quien no se convive".

Además de no besar a personas con las que no se convive, la Agencia de Salud también recomendó tener relaciones sexuales en “espacios grandes, abiertos y bien ventilados”.

Para las personas que se encuentran solteras o que no tienen sexo se forma activa, se recomienda practicar la masturbación, las reuniones virtuales o el 'sexting', que consiste en intercambiar mensajes eróticos que generen placer.

La higiene también es muy importante para evitar la trasmisión de enfermedades, no solo el COVID-19, por eso también se aconseja "ducharse o lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después del sexo, lavar con agua y jabón los juguetes sexuales en caso de utilizarse, y desinfectar los teclados y las pantallas si se comparten con alguien".