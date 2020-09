10 talentosas estrellas del cine que murieron siendo muy jóvenes:

Fue un actor muy conocido en Brodway. Aunque su carrera se encontraba en pleno auge y diversas productoras se peleaban por tenerlo en sus producciones, Cordero falleció el 5 de julio a los 41 años después de contagiarse de COVID-19.

Paul Walker

Es imposible olvidar la muerte del actor de la saga ‘Fast and the Furious’, no solo por lo trágica que fue, sino también por la marca que dejó en los seguidores. El 30 de noviembre de 2013 el actor subió a un coche junto con un amigo y sufrieron un fuerte accidente después de chocar contra un poste. El actor tenía 40 años.

Brittany Murphy