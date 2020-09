Javier Hernández Bonnet es capitán de la Policía

Se volvió viral en las redes sociales un video del 21 de febrero del 2020 en el que aparece el comentarista deportivo Javier Hernández Bonnet declarándose “señor capitán de la reserva de la Gloriosa Policía Nacional de Colombia”:

“Una de mis grandes pasiones es ser policía, soy capitán de la reserva profesional de la Policía Nacional de Colombia. Un abrazo, Javier Hernández Bonnet capitán de la reserva de la gloria Policía Nacional de Colombia”.

En las imágenes, que han sido publicadas nuevamente para mostrar el apoyo de algunas personas a los policías luego de varios cuídanos rechazaran la muerte del abogado Javier Ordoñez, quien perdió la vida en el CAI de Villa Luz a manos de dos uniformados que en repetidas ocasiones lo golpearon y usaron pistola ‘teaser’.

Mira También: “NO VOY A PARAR”: KANYE WEST PUBLICA UN VIDEO ORINANDO UN PREMIO GRAMMY

Con el objetivo de mostrar apoyo a la Policía, varias personas han compartido el video del periodista, sin embargo, otras personas han rechazado a Hernández Bonnet:

“Mucho lamezuelas Javier Hernández Bonet cuanto le pagaría Caracol para ser semejante oso defendiendo lo indefendible, disque héroes el mismo comentarista de deportes q le pago la presidencia para narrar un gol para q nadie le diera el covid 19 refisal”.

“No sé si da risa o rabia… No porque sea él o cualquiera en general… Es porque se tomaron esto como una comedia una polémica de ciudadanos vs Policías… Y no es así aquí no hay barras de equipos aquí lo que hay son instituciones q se deben mejorar…”.

El video fue nuevamente publicado por el medio Pluralidad Z.

Señor capitán de la reserva de la Policía Nacional de Colombia, Javier Hernández Bonnet 🤔 https://t.co/S8Ypis8iht pic.twitter.com/wW4SaZQQT9 — Pluralidad Z (@PluralidadZ) September 17, 2020