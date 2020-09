Recordada actriz de High School Musical reveló que será mamá

La actriz Ashley Tisdale, que saltó a la fama al interpretar a ‘Sharpay Evans’ en las tres películas de High School Musical, reveló que se encuentra embarazada por primera vez.

A través de las redes sociales, la querida artista que compartió set con Zac Efron y Vanessa Hudgens compartió dos fotos junto a su esposo Christopher French en las que está vestida de blanco y se ve su pancita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ashley Tisdale (@ashleytisdale) el 17 de Sep de 2020 a las 8:00 PDT

Mira También: 22 PERSONAS QUE PARECEN PERFECTOS CLONES DE GRANDES CELEBRIDADES

Los seguidores de la actriz llenaron rápidamente la foto de comentarios de felicitaciones y cariño, demostrándole la felicidad que sienten por la gran noticia.

La pareja celebró hace poco 6 años de matrimonio, razón por la que Ashley Tisdale dedicó unas hermosas palabras a su esposo:

"¡¡¿No puedo creer que llevamos casados 6 años? !! El tiempo vuela. Recuerdo haber tenido mucho miedo en el momento en que nos juntamos porque no podía creer lo bien que me trataste. Nunca me habían tratado de esa manera. Pero me solté y confié en mi corazón y 8 meses después éramos un par de niños locos comprometidos. Chris, realmente me has convertido en una mejor versión de mí mismo porque sigues inspirándome todos los días. Tu corazón es puro, harías cualquier cosa para hacerme feliz, a través de los altibajos eres mi roca sólida. Estoy tan agradecida de poder ser tu esposa. Te amo y después de todo este tiempo todavía me gustas ... PD: la última foto es mi favorita".