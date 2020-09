Netflix cancela otra de sus grandes series

Una de las plataformas de streaming más importantes en cuestión de series y películas es Netflix. Últimamente, la compañía ha recibido diversas críticas de su audiencia debido a la cancelación de varias series originales. Esta vez, el turno fue para la producción The Dark Crystal: Age of Resistance, la cual deja un vacío en el corazón de sus fanáticos, quienes aún no comprenden la razón de la cancelación ya que en el 2020 fue ganadora de un premio Emmy.

La productora ejecutiva y directora de la serie, Lisa Henson, después de la notificación de la anulación afirmó:

“Buscaremos formas de contar esta increíble historia en un futuro no muy lejano”.

La declaración de Henson dio luz a la imaginación de los fans de la serie debido a que lo mencionado por la directora abre la posibilidad de que la historia sea contada con o sin Netflix.

En el comunicado oficial de cancelación, Netflix agradeció a todo el equipo técnico, a la producción, dirección y actores de la serie, y de paso los felicitó por el premio Emmy.