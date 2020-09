TINI y John C lanzan su nueva canción 'Duele'

Tini sigue cosechando éxitos tras el lanzamiento de ‘Ella Dice’, con Khea. La artista presentó ‘Duele’, su nueva colaboración junto a John C, una atrevida fusión entre el tango y el trap, donde los artistasnavegan entre sus raíces argentinas.

Mira También: ¿SE VIENE UNA NUEVA BODA? RICKY MONTANER LE PROPUSO MATRIMONIO A SU NOVIA

La canción, producida por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, está basada en ‘La Cumparsita’, un tango reconocido mundialmente. El video muestra una historia de amor no correspondido, acompañado de un sensual tango con elegancia y pasión. El clip fue dirigido por Eduardo Casanova.

“Estoy muy feliz de lanzar ‘Duele’ en colaboración con un artista argentino, John C, después de haberla grabado hace casi 2 años atrás, hoy finalmente puedo compartirla. El tango y el trap son géneros musicales muy diferentes. Fue un desafío interesante mezclarlos y hacerlos que suenen bien juntos”, expresó Tini.

Tini se ha convertido en un fenómeno global con más de 31 millones de seguidores en sus redes sociales y más de 3.5 billones de streams en todas las plataformas musicales.

‘Duele’ se suma a las numerosas colaboraciones con artistas como Yatra, Karol G, Morat, Greeicy, Cali y El Dandee, Mau & Ricky, Alesso, Jonas Blue, Alvaro Soler, Ovy on the Drums, Nacho, Khea y The Vamps. Además, Tini será co-coach en la nueva temporada de La Voz España junto a Alejandro Sanz.