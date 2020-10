Carpintero gana un Mercedes Benz y su historia hacer llorar a las redes sociales

La emisora colombiana W Radio lanzó un concurso para que uno de sus oyentes más fieles se ganara un carro Mercedes Benz al responder algunas preguntas sobre la compañía automovilística y la estación de radio.

Javier Iguera, un hombre que aseguró ser carpintero y empleado de un negocio de muebles en el sector del 12 de Octubre, fue el afortunado oyente que respondió de manera correcta las tres preguntas que le realizó Julio Sánchez Cristo.

El hombre no pudo evitar la emoción por ser el feliz ganador del auto, incluso dudó y hasta alcanzó a creer que se trataba de una “broma”:

“¡Qué emoción, no puede ser! No, hermano, no lo creo. ¿Seguro, Julio, que me lo gané?”.