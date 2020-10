Actriz porno se desnuda en un bus y protesta por falta de trabajo

Annie Sex Teen, una actriz porno mexicana residente de Puebla, decidió protestar de manera solitaria subiéndose a un bus y desnudándose.

La mujer, se desnudó frente a los pasajeros para captar la atención y exigir que las autoridades de la ciudad mejoren la seguridad en el transporte público y reabran los centros nocturnos.

En el video de la protesta, se escucha a la mexicana decir antes de quitarse un vestido blanco:

"El día de hoy vengo en protesta por la inseguridad que se vive en el transporte público en Puebla y también porque no nos dejan trabajar en los centros nocturnos. En modo de protesta, me voy a desnudar. A quien no le guste, tápese los ojitos y quien guste, comparta. Saquen sus celulares para grabar".