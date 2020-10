Evaluna y Camilo se separan por primera vez desde su boda

Evaluna y Camilo son la pareja más inseparable del momento y un referente del amor entre los jóvenes. Recientemente, la pareja se casó por segunda vez en una ceremoni privada y mostraron la nueva casa en la que vivirán juntos.

Sin embargo, no todo es color de rosa para el par de tórtolos, pues tuvieron que separarse temporalmente por el viaje que emprendió Camilo hacia Ciudad de México.

Luego de compartir estos meses de confinamiento con Evaluna, Camilo partió a emprender un proyecto en Ciudad de México. Cortesía: Instagram @evaluna /

En su cuenta de Instagram, Evaluna mostró su tristeza, casi al borde del llanto en su cuenta de Instagram, ya que desde su matrimonio, no se habían separado ni un solo momento. Debido a la pandemia, habían compartido tiempo juntos, sin embargo, cada uno retomará sus labores y proyectos profesionales que habían quedado estancados.

Por su parte, Camilo compartió una foto con el siguiente mensaje: "@evaluna me toma fotos y me dice cosas mientras me las toma para que me ría. Primera vez que nos despedimos en meses... ¡te voy a extrañar! Durmamos en videollamada. Chao". Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar por parte de sus seguidores.