¿Por qué hay misterio con respecto a la eyaculación femenina?

La eyaculación femenina sigue siendo un misterio entre los expertos y personas del común. Aunque se le asocia al término 'squirt', suelen ser dos cosas diferentes.

El squirt se volvió muy famoso debido a la pornografía, haciendo que muchas personas, tanto hombres como mujeres, tengan una idea errada con respecto al placer femenino.

Todos conocen el proceso de eyaculación en los hombres, sin embargo, en las mujeres sigue siendo desconocido. Cortesía: Juj Winn/Getty Images /

Incialmente se piensa que todas las mujeres lo experimentan de la misma forma, o que si no hubo squirt, no existió el orgasmo. Pues no. Cada mujer tiene un método distinto para tener un squirt, eyaculación femenina y orgasmo, y es a través de la autoexploración y la comunicación en pareja que se puede lograr.

Dependiendo del orgasmo, se logra la secreción de varios fluidos. El squirt surge de la estimulación de la uretra y la vagina y de ahí sale un líquido como orina diluida. En cambio, la eyaculación femenina se consigue exclusivamente de la zona vaginal, y es un líquido blancuzco con características similares al semen.

Ahora bien, para lograr la tan ansiada eyaculación, es necesario estimular el clítoris y posteriormente el punto G, que según los expertos, es una zona rugosa ubicada detrás de hueso púbico. Según el ritmo de estimulación, puede lograrse una explosión de placer.