¡Qué nalgas! Jery Sandoval sorprende con sensual baile sin ropa íntima

La actriz Jery Sandoval, quien es reconocida por los colombianos por darle vida a ‘María’ en la novela Los Reyes, actualmente está enfocada en su carrera musical, sin embargo, no deja de lado a sus seguidores, los cuales cautiva con su sensualidad y belleza.

A través de sus redes sociales, Sandoval publicó un video en el que se le ve mezclar música en una controladora, mientras baila de manera sensual, algo que emocionó a sus seguidores, quienes no dejaron pasar el detalle de que no estaba usando ropa interior.

Un seguidor de la actriz le preguntó a través de sus historias de Instagram si no estaba usando ropa íntima y ella contestó “No, no me gustan, me maltratan las nalgas”.

Como era de esperarse, la afirmación de la actriz emocionó a más de uno.