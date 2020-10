"No me importa si esto arruina mi carrera": Demi Lovato sobre presentación en los Billboard

Demi Lovato causó sensación en los Bilboard Awards con la presentación de 'Commander in Chief', una canción que dedicó al presidente Donald Trump, faltando menos de un mes para las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Sin embargo, el mensaje final de la artista, en el que invitaba al público a votar, fue censurado en televisión nacional.Al final, se corta la ovación del público por el mensaje para poner una cortinilla de los premios Billboard.

Con la palabra "vote" (¡Voten!), la cantante quiso invitar a los estadounidenses a hacer una elección correcta a la presidencia. Sin embargo, el mensaje fue censurado en televisión. Cortesía: Kevin Winter/Getty Images /

En su canción, la cantante expresó su inconformidad sobre los sucesos de racismo y discriminación, en especial, con la muerte de George Floyd en mayo pasado.

"Si hicieras las cosas que haces, realmente no podría dormir. ¿Sabes acaso la verdad? Nuestro estado está en crisis. La gente está muriendo", expresa parte de la canción. Ante la polémica por la evidente acción de censura hacia la cantante, ella dijo: "no me importa si esto arruina mi carrera".